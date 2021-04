Metalektromedewerkers van Scania, Wärtsilä, Quantiparts en IJsseltechnologie uit Zwolle en Broshuis uit Kampen leggen dinsdag en woensdag het werk neer. Daarmee voeren ze de druk op werkgeversorganisatie FME op om over de brug te komen met een eerlijke cao.

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao Metalektro, een van de grootste sectoren van het land met ongeveer 160.000 werknemers. Ook is er nog geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken.

Daarnaast wil de FNV meer zekerheid voor flexwerkers, door ze bijvoorbeeld na een jaar een vast contract te geven. Verder zou de lagere salarisschaal voor jongeren moeten verdwijnen.

Voor de twaalfde week op rij wordt op meerdere plekken in het land gestaakt. Dat gebeurt voor het eerst in 'staakstraten', waar met de auto doorheen gereden wordt. Vanwege het coronavirus zijn er geen grote stakingsbijeenkomsten.

Ingrid Langenberg, bestuurder van FNV Metaal, vindt de huidige loonsverhoging van omgerekend 1,1 procent per jaar onvoldoende. "Omdat de inflatie bijna 2 procent is. Nu de jaarcijfers over 2020 bekend worden, zien we dat het, ondanks corona, voor veel bedrijven in de sector een goed jaar was. Verschuilen achter de coronacrisis kan dus niet meer."