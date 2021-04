Het tweetal dat in februari vernielingen aanrichtte in Park de Stadshoeve in Zwolle heeft zich gemeld op het politiebureau. Het gaat om een zeventienjarige jongen en een achttienjarige man.

De politie gaf deze maand beelden vrij, waarop het duo is herkend. De politie heeft ze ontboden op het bureau en aan die uitnodiging heeft het duo gehoor gegeven.

Het tweetal vernielde eind februari het dak van de tent bij het park in de wijk Stadshagen door er speelgoed op te gooien. Ook werd de deur van het opslaghok geforceerd. Daar lagen korrels voor de pelletkachels, die het tweetal aan de schapen in de wei heeft gevoerd.

De schadeafhandeling wordt met Park de Stadshoeve geregeld. Justitie buigt zich over de verdere vervolging van de jongens.