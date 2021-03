Een 52-jarige man uit Harderwijk is dinsdagochtend opgepakt in verband met een wapenvondst in Zwolle in september. Het is nog niet bekend wat de Harderwijker met de wapens te maken heeft. Dit wordt nog onderzocht door de politie, die zijn huis heeft doorzocht.

De politie ontving op 8 september een melding over een wapenopslag op een bosperceel aan de Schellerdijk in Zwolle. Uit de grond werden toen diverse tonnen gehaald, met daarin tientallen vuurwapens en geld.

Bij die grote operatie verleenden militairen ondersteuning. Ook werd het gebied tijdens het zoeken voor de veiligheid voor enkele dagen volledig afgegrendeld door zwaarbewapende agenten.

In verband met de wapenvondst werden eerder deze maand al twee Zwollenaren van 44 en 45 jaar opgepakt.

Bij de wapenvondst werd ook het wapen dat werd gebruikt bij de liquidatie van Henk Wolters gevonden. Hij werd op Oudejaarsdag 2019 om het leven gebracht. De 44-jarige Zwollenaar wordt eveneens verdacht van de moord op Wolters.