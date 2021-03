Bij een ongeluk op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is maandag een persoon lichtgewond geraakt. Het ging om een kop-staartbotsing tussen meerdere auto's.

Bij dit ongeluk in de staart van een file die er al stond, waren drie auto's en een bestelwagen betrokken. De weg was even versperd vanwege bergingswerkzaamheden. Voor 9.00 uur werd de N50 alweer vrijgegeven en loste de file vanzelf op.

Op Twitter sprak Rijkswaterstaat ondertussen zijn ongenoegen uit over "levensgevaarlijke" automobilisten die de rode kruizen op de weg negeerden en door de middenberm reden.