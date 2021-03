Een stuk grond in het Zwolse buurtschap Spoolde van 5,5 hectare (ongeveer tien voetbalvelden groot) zal mogelijk gebruikt worden als het eerste voedselbos van de stad. Een initiatiefnemer onderzoekt in het komende half jaar of er voldoende draagvlak is en of het plan financieel haalbaar is.

In een voedselbos groeien planten, bomen en struiken waarvan je kunt eten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fruit, wortels en noten.

Volgens de gemeente Zwolle levert zo'n bos voordelen op. Zo zorgt het voedselbos ervoor dat er meer verschillende dier- en plantensoorten in Zwolle komen. Ook past het bij een duurzame economie, omdat producten van dichtbij gebruikt kunnen worden.

Een initiatiefnemer heeft zich bij de gemeente gemeld om het idee, dat al enkele jaren op de plank ligt, uit te werken. Deze persoon wil twintig jaar lang 5,5 hectare in Spoolde van de gemeente huren.

Na een half jaar besluit de gemeente of ze voor de komende twintig jaar met de initiatiefnemer in zee gaat. Daarna kunnen de eerste planten voor het voedselbos geplant worden.