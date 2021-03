Bewoners van een appartementencomplex in Zwolle zijn woensdagnacht opgeschrikt door een brand. De brand woedde in een appartement aan de Hoogstraat in de wijk Kamperpoort. Twee personen zijn aangehouden.

Meerdere appartementen in het enkele jaren oude pand met twaalf woningen zijn ontruimd. De brand werd vlak voor vier uur gemeld. "Toen de brandweer aankwam was de brand uitslaand. De brand betrof een appartementencomplex waar mensen wonen die zorgbehoeftig zijn", aldus Richard Meier, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland.

Volgens Meier zou het gaan om zestien bewoners die het pand moesten verlaten. Niet alle bewoners konden terug naar hun appartement. De bewoners werden elders opgevangen. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzocht.