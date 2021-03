Op de plek waar je nu de IJsselhallen in Zwolle vindt, staan over zo'n vier jaar woningen. Met een oppervlakte van 8,5 hectare (oftewel ruim elf voetbalvelden groot) wordt het gebied de grootste binnenstedelijke nieuwbouwlocatie van Zwolle. Dit is hoe het er nu voorstaat met de plannen.

Die grond komt beschikbaar omdat het contract met Libema, de exploitant van de IJsselhallen, op 1 januari 2024 afloopt. De evenementenhallen worden dan afgebroken zodat de bouw van de wijk kan beginnen. De opvolger van de IJsselhallen komt hemelsbreed 600 meter verderop te liggen, bij Voorsterpoort Oost.

Onder de werknaam Nieuwe Veemarkt gaat het gebied van de huidige IJsselhallen samen met de gebouwen aan de Veemarkt en de kantoren aan de Meeuwenlaan compleet op de schop.

Omdat Wehkamp, gevestigd aan de Meeuwenlaan, gaat verhuizen komen er kantoren vrij. "Met de eigenaren van de gebouwen aan deze straten wordt ook gesproken over de invulling en de toekomstige plannen", meldt de gemeente. Een groot gedeelte van de wijk Kamperpoort-Veerallee gaat dus op de schop.

Buurtbewoners willen groen, betaalbare woningen en bedrijvigheid

De plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar de eerste stappen zijn al gezet. Buurtbewoners lieten in januari 2021 weten dat ze hopen op veel groen in de toekomstige wijk.

Ook is er veel behoefte aan (betaalbare) woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. Die wensen neemt de gemeente mee in de plannen. Een ding is al duidelijk: er zullen flink wat woningen worden gebouwd. Bij de locatie IJsselhallen komen naar verwachting tussen de vierhonderd tot zeshonderd nieuwe woningen.

Sloop IJsselhallen en opbouw nieuwe wijk begint in 2024

Volgens wethouder Ed Anker wordt de nieuwe wijk een mengelmoes van verschillende wijken. "We willen er een wijk bouwen die past bij het karakter van de Kamperpoort en de Veerallee, maar ook bij de binnenstad en Spoorzone", vertelde Anker vorig jaar.

Voor de zomer worden er drie scenario's gemaakt voor de woonbuurt die op de plek van de huidige IJsselhallen komt. De scenario's worden vervolgens aan het college en (na de zomervakantie) aan de gemeenteraad voorgelegd. Vanaf 2024 begint de sloop van de huidige IJsselhallen en de opbouw van de nieuwe wijk.