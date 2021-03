Vier otters zijn in de Zwolse stadsgracht gesport, zo blijkt uit beelden van Landschap Overijssel. Dat is bijzonder, want de dieren komen niet veel voor in Nederland.

In heel Nederland komen volgens Landschap Overijssel in totaal 450 otters voor. De dieren vind je vooral aan de waterkanten in Overijssel, zoals aan de Vecht en incidenteel aan de IJssel. Dat er in de Zwolse stadsgracht vier otters op één plek zitten, komt volgens ecoloog Mark Zekhuis niet vaak voor, vertelt hij tegen De Stentor.

Op beelden die zijn opgenomen tijdens een besneeuwde winternacht is te zien dat de otters zich prima vermaken in Zwolle. Zo spelen de dieren, waaronder een moeder en zoon, met een voetbal en zwemmen ze in het water.

Dat de beesten ook in de Zwolse stadsgracht zijn gespot, komt volgens Mark door de verbeterde waterkwaliteit. "Door betere handhaving van Europese regels is vervuiling van oppervlaktewater teruggedrongen. Daardoor leven er meer vissen en andere dieren in en om het water, die de otter tot voedsel dienen", zegt de ecoloog op de site van Landschap Overijssel.

De otter is niet de enige bijzondere gast in Zwolse wateren. Eerder zijn er schildpadden ontdekt in de Zwolse stadsgracht.