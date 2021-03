De 45-jarige man uit Zwolle die vrijdag is opgepakt in verband met mogelijke betrokkenheid bij de grote wapenvondst in een Zwols bosje afgelopen september, is alweer op vrije voeten.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man uiteindelijk niet voorgeleid aan de rechter-commissaris voor inbewaringstelling. De Zwollenaar blijft volgens het OM wel verdachte van wapenbezit. Het is onduidelijk wat zijn exacte betrokkenheid bij de wapenvondst is en of hij iets verklaard heeft bij de politie.

Vorige week dinsdag werd in verband met de wapenvondst Zwollenaar Michel 'De Gier' B. (44) opgepakt. Hij wordt verdacht van wapenbezit en wapenhandel. De politie doorzocht dinsdag zijn woning en het huis van zijn vriendin.

Bij de tientallen wapens die begin september in het bosje op landgoed Schellerberg, pal naast het rangeerterrein van de spoorwegen gevonden werden, zat volgens de politie ook het wapen waarmee Henk 'Oortje' Wolters Oudejaarsavond 2019 vermoord werd bij zijn woning in de Zwolse Buitengasthuisstraat.

Voor die liquidatie is nog altijd geen verdachte opgepakt. Wel onderzoekt de politie of B. daarbij betrokken is.