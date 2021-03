D66 mag zich in Zwolle de grote winnaar noemen. In totaal haalt de partij van Sigrid Kaag 18,6 procent van de stemmen. Dat is 3,8 procent meer dan bij de vorige verkiezingen in 2017.

GroenLinks krijgt daarentegen juist een harde klap. De partij van Jesse Klaver verliest in Zwolle 3,6 procent vergeleken met vier jaar geleden. Toen werd GroenLinks nog de derde partij van Zwolle.

Na D66 volgt de VVD op de tweede plaats. Ook de partij van Mark Rutte boekt winst met een stijging van 0,3 procent, maar het is niet genoeg om de koppositie van vier jaar geleden vast te houden.

Wel weten VVD-stemmers in Zwolle dat stadgenoot Thom van Campen namens de VVD een plekje in de Tweede Kamer krijgt. Voor D66-politicus Sonja Paauw is die kans, ondanks de goede uitslag van haar partij, een heel stuk kleiner.