De politie heeft maandag in een woning aan de Meppelerstraatweg in Zwolle een lichaam aangetroffen. Een verdachte is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Hulpverleners hebben in eerste instantie nog eerste hulp verleend, maar het mocht niet baten.

Rechercheurs zijn ter plaatse voor onderzoek. De politie roept via sociale media getuigen op zich te melden.