De politie heeft maandag in een woning aan de Meppelerstraatweg in Zwolle een lichaam aangetroffen. Een verdachte is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Hulpverleners hebben in eerste instantie nog eerste hulp verleend, maar het mocht niet baten.

Er is was veel politie op de been. Ook waren rechercheurs snel ter plaatse voor onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van het slachtoffer. Daarna schaalde de politie snel op.

Inmiddels is de forensische opsporing gearriveerd. Volgens de Officier van Dienst gaat het onderzoek nog wel even duren. Er is ook een zogeheten Plaats Delict-unit bij het appartementencomplex neergezet.

Dit is een mobiel kantoor dat voornamelijk wordt gebruikt bij grote of ingewikkelde plaats delicten zodat sporen direct kunnen worden veiliggesteld en verwerkt.