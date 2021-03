Een grote politieactie woensdag tegen buitenlandse criminelen in en rond Zwolle heeft vooral verkeersboetes opgeleverd. Dat blijkt uit de resultaten via politie.nl. De criminelen plegen in internationaal rondtrekkende bendes allerlei misdrijven zoals winkeldiefstal, woninginbraak, auto-inbraak, oplichting en zakkenrollerij.

De actie betrof een controle waarbij werd samengewerkt tussen agenten van Politie Zwolle en de Landelijke Eenheid. Tussen 14.00 en 21.00 uur surveilleerden en controleerden twaalf politiemensen in Zwolle in hun strijd tegen mobiel banditisme.

Zo werd er in de Zwolse wijk Stadshagen eind januari ingebroken in zes BMW's door het onderscheppen van het radiosignaal van de digitale sleutel.

Recreatieparken en campings

Criminelen van dit soort bendes komen volgens de politie vaak uit het buitenland en verblijven maar kort in Nederland om hun slag te slaan.

"Hun tijdelijke verblijfplaatsen zijn meestal recreatieparken, campings, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken de mobiele bandieten door naar een volgend land of gaan ze terug naar het thuisland", stelt de politie.

Gestolen fiets

Tijdens de actie in Zwolle vonden in totaal 25 controles plaats. Uit het bericht op Politie.nl blijkt niet dat er mobiele bandieten uit het buitenland zijn opgepakt. Wel heeft de politie een 37-jarige man uit Bakel aangehouden die een gestolen fiets in zijn voertuig vervoerde.

Daarnaast werden twee personen aangehouden die reden terwijl hun rijbewijs was ingevorderd en hield de politie iemand aan die helemaal geen rijbewijs had. Verder werden er elf bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Toch kijken Johan Wakker en Joost Wareman van Politie Zwolle op politie.nl tevreden terug op de actie. "Het is fijn om bij de strijd met mobiele bandieten gebruik te kunnen maken van de expertise van collega's van de Landelijke Eenheid."