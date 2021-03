De Zwolse Halve Marathon gaat dit jaar niet door. Vanwege het coronavirus heeft het bestuur een streep door de twintigste editie op zaterdag 12 juni 2021 gehaald.

De halve marathon van Zwolle is een hardloopwedstrijd van 21,1 kilometer. Sinds 2001 wordt het evenement jaarlijks georganiseerd. Even leek het erop dat de editie dit jaar zou doorgaan, maar vanwege het coronavirus is de Zwolse Halve Marathon ook dit jaar geannuleerd.

"De vooruitzichten blijven somber. Het ziet er niet naar uit dat de coronaproblemen in juni zodanig zijn opgelost, dat wij een veilig evenement kunnen organiseren dat voldoet aan alle maatregelen. We gunnen de horeca, lopers, toeschouwers en alle betrokken partijen weer een evenement, maar beseffen dat de gezondheid boven alles gaat", laat de organisatie weten op de website.

Hardlopers hebben een jaar langer de tijd om te oefenen: de twintigste editie staat nu gepland op zaterdag 11 juni 2022.