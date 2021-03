De N35 is begin volgende week drie nachten afgesloten voor het doorgaande verkeer, omdat Rijkswaterstaat tussen Haarle en Zwolle onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan deze belangrijke verkeersader in Overijssel.

Het gaat om regulier onderhoud aan de weg die Zwolle verbindt met de regio Twente. De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk om de veiligheid van de gebruikers en een vlotte doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen.

Het verkeer wordt tijdens de afsluitingen met gele borden omgeleid en moet dan rekening houden met een vertraging van tien tot dertig minuten.

De N35 wordt tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten. In de nacht van maandag (21.00 uur) op dinsdag (5.00 uur) wordt aan de weg gewerkt tussen de Oldenallee in Zwolle en de Nieuwe Deventerweg (N348) in Raalte.

In de nacht van dinsdag (20.00 uur) op woensdag (05.00 uur) is de N35 ter hoogte van Raalte afgesloten tussen de Ommerweg en de Nieuwe Deventerweg (N348). Tenslotte wordt in de nacht van woensdag (20.00 uur) op donderdag (06.00 uur) het weggedeelte tussen de Ommerweg (N348) in Raalte en de Stationsweg in Haarle aangepakt.