De politie in Zwolle heeft dinsdagavond een groot geldbedrag, verschillende soorten drugs en een vuurwapen gevonden nadat een man was aangehouden voor het stelen van een fiets. Ook vond er een woninginval plaats en ook daar is een arrestatie verricht.

De politie kwam in actie nadat er een melding binnenkwam dat iemand op een gestolen fiets door Zwolle zou rijden. Agenten wisten de verdachte te traceren en constateerden dat het inderdaad om een gestolen fiets ging.

Op het moment van aanhouding gooide de verdachte een vuurwapen op de grond. Nadat hij zijn handen tegen de muur plaatste om in de boeien geslagen te worden, vonden agenten tijdens het fouilleren ook nog grote hoeveelheden van verschillende soorten harddrugs.

Op het politiebureau bleek dat de verdachte bovendien had rondgefietst met een flink geldbedrag. De man had ruim 3.800 euro in zijn sok verstopt. Het wapen dat de man had weggegooid, was een echt vuurwapen waarin een volle patroonhouder met scherpe munitie zat. Hij zit vast op verdenking van drie strafbare feiten.

Later op de avond trof een arrestatieteam bij een inval in een woning 48 scherpe patronen en een hoeveelheid verdovende middelen aan. Hier werd een tweede verdachte aangehouden. Beide mannen komen uit Zwolle.