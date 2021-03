Door de aanhoudende woningkrapte zoeken steeds meer huizenkopers hun heil buiten de Randstad. In gebieden buiten de grote steden is de concurrentie flink toegenomen in 2020, concludeert Funda. Ook in Overijssel groeide de belangstelling voor een koophuis sneller dan in de Randstedelijke provincies. Met name de buitengebieden van de provincie zijn in trek. Daar neemt de interesse voor een koophuis sneller toe dan in Zwolle.

In heel Nederland constateert Funda aanzienlijk meer zoekopdrachten, bekeken woningen en contactmomenten met de makelaar in 2020 dan een jaar eerder. Daarbij valt het verschil op tussen de toenemende interesse in buitenstedelijke gebieden en de belangstelling voor een huis in het westen. Deze resultaten zijn in lijn met de CBS-cijfers over 2020 waaruit blijkt dat meer mensen uit de Randstad trokken dan er naartoe gingen.

In Overijssel werd het afgelopen jaar veel vaker contact gezocht met een makelaar voor een koopwoning dan in 2019. Het gaat om een toename van 100 procent.

In het beeld dat vooral het dorp geliefd is past de ontwikkeling dat de buitengebieden in Overijssel en Gelderland meer aan populariteit wonnen dan de grote steden in de regio. In zowel Apeldoorn (92 procent) en Zwolle (71 procent) nam de toename in bereik, interesse en contact met de makelaar langzamer toe dan in de rest van de provincie.