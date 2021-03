Een dertigjarige man is zaterdagmiddag overleden nadat hij van een dak in de Nieuwstraat in Zwolle was gevallen.

Tijdens zijn val greep het slachtoffer twee dakpannen mee. De man is ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.