De vaccinatiebereidheid van inwoners in de veiligheidsregio IJsselland, waar Zwolle bij hoort, is fors gestegen. In november was nog maar 45 procent bereid zich zonder twijfel te laten vaccineren, dat is nu 83 procent blijkt uit onderzoek van de GGD.

"Dat is heel positief, want als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, bouwen we groepsimmuniteit op en kan het virus zich niet verder verspreiden. Dat geeft weer zicht op meer mogelijkheden in onze samenleving", zegt Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsselland.

Wessel constateert dat de samenleving smacht naar verdere versoepelingen. "Steeds meer inwoners geven in ons onderzoek aan dat ze het missen om vrienden en familie in het echt te zien. We hebben het dan over 82 procent in februari tegenover 71 procent in november."

Aan het onderzoek van de GGD, waarbij ook vragen werden gesteld over eenzaamheid, de avondklok en de coronamaatregelen deden 1.906 inwoners uit de regio IJsselland mee.