GGD IJsselland in Zwolle begint binnenkort met snelle ademtests bij de Zwolse IJsselhallen, zo meldt GGD IJsselland. Binnen enkele minuten is de uitslag van de ademtest bekend.

Momenteel kun je bij de IJsselhallen in Zwolle al terecht voor een 'normale' coronatest: met een wattenstaafje wordt een uitstrijk genomen uit de neus en keel. Binnenkort hoeft dat niet meer en biedt een ademtest uitkomst.

De sneltest gebeurt met de zogenoemde SpiroNose-test. "Bij de ademtest wordt uitgeademde lucht onderzocht op moleculen die erop wijzen dat je besmet bent met het virus", vertelt Mariska Drewes, projectmanager Testen bij GGD IJsselland.

Als het apparaat niet met zekerheid kan vaststellen dat de testuitslag negatief is, volgt altijd de bekende pcr-test met het wattenstaafje. "Met het aanbieden van verschillende soorten testen, willen we aansluiten op de behoefte in de samenleving om je snel te kunnen laten testen."

Wanneer de nieuwe tests beschikbaar zijn, is nog niet bekend, maar de voorbereidingen worden al getroffen.