Je ziet ze volop rijden: elektrische auto's. Goed voor het milieu, alleen moeten de batterijen wel opgeladen worden. Dat kan bij een van de vele oplaadpunten in Zwolle, maar waar vind je die?

Je kan via verschillende websites de oplaadpunten in Zwolle vinden. Als je bijvoorbeeld op de website nl.chargemap.com kijkt, kun je makkelijk zien waar een oplaadpunt te vinden valt. In Zwolle zijn 232 oplaadpunten verdeeld over de hele stad.

Van het noordelijkste puntje in Stadshagen tot aan het uiterste puntje van De Marslanden: Je vindt overal wel een laadpunt voor je elektrische auto. Ook via oplaadpalen.nl kun je checken waar je in Zwolle je auto kan opladen.

Nederland is koploper in Europa als het gaat om oplaadpunten voor elektrische auto's. In 2018 stonden er nog zo'n 37.000 punten in Nederland en in 2020 waren dat er al ruim 58.000, aldus de ANWB. Ter vergelijking: in België staan 'maar' 8.000 laadpunten. Kijken we naar Frankrijk en onze Oosterburen, dan vinden we daar respectievelijk ruim 44.000 en ruim 43.000 oplaadpunten.