Een minderjarig meisje is op 19 januari in de trein tussen Zwolle en Olst aangerand door een onbekende man, meldt de politie dinsdag. Het slachtoffer werd lastiggevallen en tegen haar wil gezoend.

Twee vrouwen schoten het meisje die avond in de trein te hulp. De politie is op zoek naar hen en andere getuigen. Het incident vond plaats in de intercity van Zwolle richting Roosendaal, die om 21.20 uur was vertrokken.

De verdachte sprak volgens de politie Frans en gebrekkig Engels, wordt tussen 18 en 22 jaar geschat, droeg een opvallende bandana en stapte rond 21.36 uur op station Olst uit.