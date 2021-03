Een deel van de Thomas à Kempisstraat in Zwolle is dinsdagochtend uit voorzorg ontruimd na een melding van een gaslekkage. De situatie is inmiddels onder controle.

De hulpdiensten ontvingen tegen 9.15 uur de melding over de gaslekkage. "De melding kwam van bewoners boven een leegstaande bakkerij. Zij hadden het vermoeden van een gaslek in de bakkerij", aldus een woordvoerder van de brandweer.

De bewoners werden vervolgens verzocht om hun woning te verlaten. Omliggende panden werden ook ontruimd, evenals Café Stroomberg.

De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen ter plaatse voor onderzoek. Het pand waarin de gaslekkage plaatsvond, is door de brandweer geventileerd.