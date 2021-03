Het vaccineren in de IJsselhallen in Zwolle wordt dinsdag weer opgepakt. De locatie ging maandagmiddag dicht vanwege een technisch probleem aan het plafond. Er was iets mis met een dakspant, verklaarde woordvoerder Christine de Ruiter.

Een deskundige van de gemeente Zwolle beoordeelde later op de dag dat de vaccinatiehal veilig te gebruiken is. Het mankement aan de dakspant van de zaal heeft volgens de GGD IJsselland niet tot onveilige situaties geleid. Uit voorzorg wordt de constructie in de avonduren nog extra versterkt.

De circa 250 mensen die maandag een afspraak hadden voor vaccinatie, zijn door de GGD gebeld om de afspraak af te zeggen. "Deze mensen gaan we nu zo snel mogelijk nog een keer bellen om een nieuwe afspraak te maken. De bedoeling is dat alle afgezegde vaccinatieafspraken deze week alsnog plaatsvinden", zegt de GGD.

"De vaccinaties in de ochtend zijn wel gewoon doorgegaan. Het probleem van het plafond kwam in de middagpauze aan het licht", meldde De Ruiter eerder op de dag. De testlocatie in de IJsselhallen is in een andere hal gevestigd, waar geen problemen zijn. Die afspraken gingen dus gewoon door.

Amper een maand geleden kwam de vaccinatielocatie in Zwolle ook al in het nieuws. Toen vanwege het feit dat 85-plussers buiten in de kou moesten wachten op hun prik. De GGD benadrukt dat dit probleem al lang niet meer aan de orde is. Later ontstond verwarring toen ouderen uit Zwolle naar de vaccinatielocatie in Hardenberg werden gestuurd.