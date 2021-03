Vaccinatielocatie IJsselhallen in Zwolle is maandagmiddag per direct gesloten vanwege een technisch probleem aan het plafond. Er is iets mis met een dakspant, verklaart woordvoerder Christine de Ruiter. Wanneer er weer kan worden geprikt, is nog niet duidelijk.

Constructeurs van onder meer de gemeente Zwolle gaan de situatie beoordelen en bepalen wat er moet gebeuren om de locatie weer veilig te gebruiken.

Mensen die maandagmiddag een vaccinatieafspraak hebben, krijgen zo snel mogelijk telefonisch bericht, meldt de GGD. In de IJsselhallen worden gemiddeld zo'n achthonderd vaccinaties per dag toegediend.

De prik van honderden mensen zal dus vertraging oplopen. "Wij vinden het erg vervelend dat hun vaccinatie maandag niet kan plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of de locatie morgen weer gebruikt kan worden voor vaccinatie."

"De vaccinaties in de ochtend zijn wel gewoon doorgegaan. Het probleem van het plafond kwam in de middagpauze aan het licht", laat De Ruiter weten. Volgens de GGD wordt op dit moment gezocht naar een oplossing zodat er zo min mogelijk vertraging optreedt bij het vaccineren.