De brandweer van Zwolle heeft in de nacht van zondag op maandag een autobrand geblust in de wijk Holtenbroek. De politie hield in eerste instantie rekening met brandstichting, maar dat is inmiddels uitgesloten.

De brand ontstond rond 2.00 uur op de hoek van de Durantestraat met de Vivaldistraat. Bij aankomst van de brandweer stond de voorkant van de auto volledig in brand. Door snel optreden kon worden voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

In november, december en januari vonden ook al autobranden plaats in Holtenbroek. In totaal rukte de brandweer in 2020 bijna vijftig keer uit voor een voertuigbrand in Zwolle. In de helft van de gevallen ging de politie uit van brandstichting. Landelijk gezien staat Zwolle op de zestiende plaats als het gaat om het aantal autobranden.