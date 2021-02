De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een tiener zonder rijbewijs aangehouden op de A28 bij Zwolle. De jongen reed in een auto en negeerde het stopteken van de politie, waarna een vluchtpoging volgde.

De politie kreeg de jonge bestuurder in de gaten toen zijn auto door het systeem werd gehaald. Het voertuig stond te boek als gestolen en dus gaven de agenten een stopteken, zo verklaart de politie Zwolle op Instagram. In plaats van de instructies op te volgen, voerde de jongen de snelheid juist op.

Met meerdere eenheden zette de politie met loeiende sirenes de achtervolging in. "Hierbij werden snelheden gehaald van zeker 160 kilometer per uur op de Hessenweg waar 80 is toegestaan", aldus de politie dinsdag.

Na een achtervolging van een aantal kilometers schoot het voertuig door de berm een parallelweg op. Hier zette de achtervolging zich voort. Uiteindelijk wisten de agenten de automobilist klem te rijden.

De bestuurder bleek minderjarig en dus niet in het bezit van een rijbewijs. In zijn auto vond de politie "inbrekerswerktuigen". De jongen achter het stuur en zijn kompaan werden daarom aangehouden.

De bestuurder kreeg bovendien meerdere bekeuringen voor de verschillende overtredingen die hij tijdens de achtervolging beging.