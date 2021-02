Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is positief getest op het coronavirus, zo laat de gemeente dinsdag via Twitter weten. Hij heeft milde klachten en maakt het goed.

Snijders had in het afgelopen weekend last van lichte verkoudheidsklachten en besloot zich maandag te laten testen. Dinsdag bleek dat de burgemeester positief is getest.

De 54-jarige Snijders, die sinds september 2019 burgemeester van Zwolle is, blijft voorlopig thuis om uit te zieken. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door zijn plaatsvervangers.

"Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijkt maar weer dat we het virus niet moeten onderschatten. Ik ben blij dat ik mij snel heb laten testen en hierdoor weet waar ik aan toe ben. Daarbij doe ik bij deze ook de oproep om je vooral te laten testen, ook bij de geringste klachten", zo laat Snijders weten.