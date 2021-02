De politie in Zwolle heeft zondag een 22-jarige man uit de stad plaats aangehouden op verdenking van het beschieten van mensen met een gasdrukwapen. De beschieting vond zaterdagavond plaats in de Zwolse binnenstad.

De beschieting gebeurde rond 21.00 uur op de Oude Vismarkt. Eerst werden twee vrouwen met het gasdrukwapen beschoten. Een man en een vrouw zagen het gebeuren en spraken de dader aan. Daarop schoot deze man ook op hen.

De drie vrouwen deden aangifte van de beschieting. In het onderzoek van de politie dat volgde, is de man die bij een van de vrouwen was als getuige gehoord. De politie kon zondag een verdachte aanhouden.

De politie is nog op zoek naar mensen die getuige waren van beide incidenten in de omgeving van de Oude Vismarkt.