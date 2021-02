Een jongen is zaterdagavond beroofd door twee andere jongeren op een witte scooter op de hoek Oude Wetering en Eerdelaan in Zwolle. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan.

De verdachten reden op een witte scooter met een windscherm. In het kenteken van die scooter komt de cijfercombinatie 547 voor. De jongens zijn na de diefstal op de scooter weggereden in de richting van winkelcentrum Stadshagen. De politie meldt dat de jongens tussen de zestien en achttien jaar zijn en kleding met capuchons droegen.

De Burgernetactie werd om 20.45 uur gestaakt, zonder dat de verdachten aangehouden waren. De politie doet nog onderzoek naar het incident.