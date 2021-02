Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Wilhelm Röntgenstraat in Zwolle. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond iets na 15.30 uur plaats. Door de aanrijding vloog de motorrijder door de lucht. Hij kwam op de grond terecht en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend.

De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Hierdoor was de weg enige tijd afgesloten en moest het verkeer worden omgeleid. De auto en motor zijn weggehaald door een bergingsbedrijf.