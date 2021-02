Een 27-jarige man uit Kampen is woensdagavond opgepakt op station Stadshagen in Zwolle voor mishandeling van een boa.

De arrestatie vond rond 23.00 uur plaats. Een boa van vervoerder Keolis werd even daarvoor mishandeld. Het is nog niet bekend of dit plaatsvond in de trein tussen Kampen en Zwolle of op het station.

Een tweede verdachte van de mishandeling is nog spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen.