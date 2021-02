In een bedrijfsverzamelgebouw langs de N35 tussen Wijthmen en Heino is woensdagavond brand uitgebroken. Het gebouw is totaal verwoest. De rook was in een groot deel van de omgeving te zien.

Veiligheidsregio IJsselland vroeg omwonenden vlak na het uitbreken van de brand de ramen en deuren gesloten te houden. Daarnaast werd opgeroepen niet naar de brand te komen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het nog "even spannend" of meerdere loodsen vlam zouden vatten. "Er staan er hier een paar en de brand in deze loods was behoorlijk uitslaand. Maar zoals het nu lijkt, hebben we kunnen voorkomen dat het vuur overslaat op andere panden. We waren er gelukkig op tijd bij."

Het is nog niet duidelijk hoeveel ondernemingen waren gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw. Het vuur is ontstaan tijdens laswerkzaamheden aan een wagen. De man die dat werk verrichte, is lichtgewond geraakt.