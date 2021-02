In Zwolle zijn vorig jaar vooral flitsboetes uitgedeeld op de Zwartewaterallee en de IJsselallee. In totaal zijn er 44.219 prenten uitgedeeld voor te hard of door rood rijden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft samen met de Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) het jaaroverzicht van verkeersovertredingen in 2020 afgelopen week gepubliceerd.

Onder meer de hoeveelheid flitsboetes die zijn uitgedeeld aan hardrijders of automobilisten die door rood reden zijn hierin opgenomen. In heel Nederland waren dat er vorig jaar 2,9 miljoen. In 2019 noteerden de digitale palen 3,7 miljoen overtredingen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid komt de daling vooral omdat mensen vaker thuis zijn geweest.

De meeste mensen werden geflitst op de Zwartewaterallee. Twee flitspalen betrapten het afgelopen jaar 18.253 mensen die te hard reden. Ook aan de zuidwestkant van de Zwartewaterallee ging het mis. Daar werden 5.149 boetes uitgeschreven, allemaal voor te hard rijden.

Ook aan de IJsselallee zijn behoorlijk wat automobilisten op de bon geslingerd. Daar waren 6.960 boetes voor te hard rijden. Verder waren daar 927 boetes voor door rood rijden. Dit brengt het aantal boetes aan de IJsselallee op 7.887.

De flitspaal op de N35 haalde 5.346 boetes binnen voor te hard rijden en 235 voor door rood rijden bij een verkeerslicht. In totaal dus 5.581 boetes.

Tot slot haalde de N337 ook het lijstje, met 5.002 boetes verdeeld over drie flitspalen. 1.186 daarvan waren voor door rood rijden en 3.816 voor te hard rijden.