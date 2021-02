De ijsbaan in de Zwolse wijk Westenholte is open voor schaatsleden van IJsvereniging WVF. Tegelijkertijd is het ijs op veel Zwolse vijvers nog niet dik genoeg, zo waarschuwt de gemeente Zwolle vrijdag.

Op Twitter is te zien dat veel liefhebbers de ijzers onderbinden en de ijsbaan van WVF trotseren. Sinds vrijdag 13.00 uur is de baan geopend. De afgelopen dagen was het ijs nog niet veilig genoeg. De andere ijsbaan van Zwolle, van IJsclub HWZ, blijft vanwege de coronaregels dit seizoen gesloten.

Wil je deze week schaatsen, dan is het raadzaam om op vijvers te schaatsen waar de ijsdikte gecontroleerd wordt. De ijsmeesters van ROVA houden de dikte van het ijs bij zes Zwolse schaatsvijvers in de gaten. Het gaat om Park de Wezenlanden, de Dobbe in de Aa-landen, de Wavinvijver in Holtenbroek, het Twistvlietpark, het Schellerpark of het Ittersumerbroekpark in Zwolle-Zuid.

De gemeente Zwolle waarschuwt dat het ijs op veel plaatsen nog niet dik genoeg is. "Helaas is de dikte en kwaliteit van het ijs nog teleurstellend. In de nacht van donderdag op vrijdag was het in Zwolle minder koud dan voorspeld en er is weer sneeuw gevallen", aldus gemeente.

Op de vijver in Stadshagen was de ijsdikte nog maar 5 tot 6 centimeter. "Aan de randen is het nog dunner, zijn er scheuren en staat er water op het ijs. De vijvers kunnen dus jammer genoeg niet worden vrijgegeven voor gebruik."