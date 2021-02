Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 4,5 jaar celstraf geëist tegen Emin Y. uit Zwolle. Hij schoot in oktober 2019 terug, nadat hij zelf vanuit een auto onder vuur was genomen. Noodweer, zegt hij zelf.

Y. moest zich dinsdag samen met de broers Z. verantwoorden voor de rechtbank. Ze worden door justitie gezien als drugsdealers, die samen de Omar-lijn (een cokelijn in Zwolle) exploiteerden.

Ze hebben het al jaren aan de stok met een andere groep vermeende drugscriminelen, de Groep M. Die groep wordt geleid door de broers Idris en Abas M. Het conflict mondde in 2019 uit in meerdere schietpartijen en had een reeks autobranden tot gevolg.

Bij een van die schietpartijen was Y. het doelwit. Hij zat in oktober 2019 in een busje aan de Bachlaan in Holtenbroek, toen hij onder vuur werd genomen vanuit een langsrijdende auto. Jaemy P. bekende eerder dat hij achter het stuur zat, terwijl Abas M. zou hebben geschoten.

Y. liep een schampwond op, maar wist te ontkomen. Het wapen dat M. gebruikte, zou dienst hebben geweigerd, waardoor er maar één kogel uit kwam. Eenmaal uit de auto zag Y. dat de automobilist terugreed. Volgens hem "om de klus af te maken". Hij pakte zelf een wapen en schoot terug.

Verdachte ging volgens officier van justitie achter de auto aan

De officier van justitie trekt die lezing in twijfel. Vanwege de aangetroffen kogelhulzen, het glas op de plek waar de auto werd geraakt en de verklaring van bestuurder Jaemy P. meent de officier van justitie dat de auto verderop stilstond en dat Y. erachteraan is gegaan. Volgens het OM gaat het om poging tot doodslag.

Y. en zijn advocaat doen voor de schietpartij een beroep op zelfverdediging. De recherche had Y. immers een maand eerder al meegedeeld dat hij op een dodenlijst van de broers M. zou staan. Zo werd er onder zijn auto een gps-tracker geplaatst. Volgens Y.'s advocaat schoot de politie vervolgens tekort: zijn cliënt werd niet beveiligd, terwijl hij wel gevaar liep.

Broers M. ook verdacht van poging tot moord op anderen

Ook de broers, onder wie Ali Z., spelen een rol in de Zwolse drugsoorlog. Zij zaten in 2016 samen in een auto, toen die net buiten Zwolle op de Wijheseweg onder vuur werd genomen. De zaak lag jarenlang stil, maar in oktober 2019 werden de broers Idris en Abas M. gearresteerd op verdenking van deze liquidatiepoging.

Zowel Ali Z. als Y. legde belastende verklaringen af tegen de broers M. en hun omgeving. Vanuit die hoek worden deze verklaringen in twijfel getrokken, omdat sprake zou zijn van afgesproken werk in de strijd om de drugsmarkt van Zwolle.

De officier van justitie eist 4,5 jaar gevangenisstraf tegen Y. voor het terugschieten, verboden wapenbezit en drugshandel. Tegen de broers is een celstraf van twintig maanden geëist voor drugshandel.

Over twee weken wordt uitspraak gedaan.