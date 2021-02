Een 23-jarige man uit Zwolle is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Heemskerkstraat in zijn woonplaats. Hij wist alarm te slaan bij het tankstation aan de Hanekamp, waarna hij door de politie naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt nog volop onderzoek gedaan naar het incident. "We willen weten wat de aanleiding was voor de steekpartij in de Zeeheldenbuurt. We hebben nog geen verdachte opgepakt."

De woordvoerder meldt dat het slachtoffer maandagavond rond 19.00 uur zelf bij het tankstation aan de Hanekamp om hulp kwam vragen. Dat ligt op ruim 200 meter afstand van de Heemskerkstraat.