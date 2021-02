Elf verdachten moeten woensdag voor de politierechters van de rechtbanken in Gelderland en Overijssel komen vanwege ongeregeldheden rond de avondklok. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft ze gedagvaard.

Het gaat om verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer opruiing, bedreiging en geweld tegen politieagenten. In de meeste gevallen ging het om opruiing via sociale media.

De elf verdachten zijn 15 tot en met 43 jaar. Ze komen uit onder meer Zeewolde, Harderwijk en Nunspeet. De feiten waarvoor zij terechtstaan, zijn gepleegd tussen 21 en 29 januari in onder meer Harderwijk. Van de zes personen die in Arnhem voor de rechter moeten verschijnen, zijn er twee minderjarig.

De eerste zaak die verband houdt met de ongeregeldheden rond de avondklok in Oost-Nederland is op 3 februari behandeld in Zwolle. Een twintigjarige man werd daarbij veroordeeld tot twee weken celstraf. Hij gooide op 25 januari een bierflesje richting een politiebusje. Het OM had twee maanden celstraf geëist, waarvan een maand voorwaardelijk.

Justitie heeft meteen na de invoering van de avondklok en de ongeregeldheden aangekondigd stevige straffen te zullen eisen tegen verdachten die de maatregel aangrijpen voor het plegen van strafbare feiten en in het bijzonder voor geweld tegen hulpverleners zoals politieagenten.

Na de rellen hebben de rechtbanken bewust meer zittingsruimte vrij gepland om de verdachten snel voor te kunnen laten komen.