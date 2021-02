Zwolle is verdwenen onder een witte deken sneeuw. Hoewel het koud is, levert al die sneeuw fraaie plaatjes op. In de binnenstad van Zwolle verschilden de sneeuwhoogtes zondagochtend enorm.

Diezenpoortenplas Diezenpoortenplas Foto: Indebuurt Zwolle

Op de plekken waar de sneeuwjacht wel vrij spel had bleef de sneeuwdikte beperkt tot circa vijf centimeter.

Waterstraat Waterstraat Foto: Indebuurt Zwolle

Op de hoekjes en langs de randen waar de sneeuwjacht geen vat op had, lag een flinke laag sneeuw, van rond de vijftien centimeter.

Ter Pelkwijkpark Ter Pelkwijkpark Foto: Indebuurt Zwolle

De gladheidsbestrijders van Rijkswaterstaat en de gemeenten zijn ook al uren in de weer om de snelwegen en binnenwegen in Oost-Nederland begaanbaar te maken en te houden.

Wilhelminasingel Wilhelminasingel Foto: Indebuurt Zwolle

Vanwege de sneeuwval, wind en snijdende kou geldt code rood (een weeralarm) tot zeker middernacht. Dat betekent: blijf thuis als je niet de weg op hoeft.