De gemeente Zwolle gaat in 2022 een nieuw park aanleggen aan de Koggelaan. Hier zal ook een nieuw fietspad komen.

De gemeente heeft plannen om het gebied groener te maken en auto's in mindere mate toe te laten. Het deel ten westen van het Hanzeplein zal geheel autovrij gemaakt worden. Hierdoor wordt er meer ruimte vrijgemaakt voor auto's en fietsers.

Ook zijn er plannen om het water langs de Koggekade te verbinden langs de IJsselallee. Naast het water zullen eveneens wandelroutes en zitplaatsen worden aangelegd. De Koggelaan gaat ook uitgebreid worden met winkels.

Eerst zal een fietsstraat worden aangelegd. Daarna wordt het Koggepark stapsgewijs gecreëerd . De gemeente is van plan in 2022 de plannen voor het park concreet in kaart brengen.