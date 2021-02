De GGD IJsselland start zaterdagmiddag met de winterregeling voor daklozen. Komend weekend zijn winterse temperaturen, sneeuw en ijzel voorspeld.

De winterregeling betekent dat hulpverleners actief op zoek gaan naar buitenslapers om ze te overreden naar binnen te komen. Desnoods kan de politie mensen gedwongen van de straat halen, aldus de GGD.

Volgens de GGD daalt de temperatuur in Overijssel vanaf zaterdagavond naar -5 tot -11 graden Celsius. Het kan aanvoelen als een temperatuur van wel -19 graden Celsius. Dat levert risico’s op voor buitenslapers, aldus de GGD. Ze kunnen onderkoeld raken en bevriezen. Zeker als er ook nog sprake is van alcohol- of drugsgebruik zijn daklozen heel kwetsbaar.

De regeling loopt in IJsselland in elk geval tot en met vrijdag 12 februari. Verwacht wordt dat andere GGD's en gemeenten ook de winterreling opstarten. Het Leger des Heils is één van de organisaties die tijdens strenge vorstperiodes zorgt voor extra bedden voor daklozen.