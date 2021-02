De metamorfose van de Stationsweg en het Stationsplein in Zwolle is bijna af. Mensen lopen straks vanaf station Zwolle via een vernieuwde entree zo de binnenstad in.

Voor het station lag voorheen een rotonde en een geasfalteerde weg. Tot medio 2018 reed je binnen no-time met de auto naar de Burgemeester van Rooijensingel.

Hoewel de Stationsweg nog niet af is (de werkzaamheden zijn klaar tot hotel Wientjes), zijn de eerste contouren van de vernieuwde Stationsweg en het Stationsplein al zichtbaar.

Alle werkzaamheden op het Stationsplein en de Stationsweg zijn waarschijnlijk in de zomer van 2021 afgerond.

Het hele stationsgebied wordt steeds meer opgeknapt. In december 2020 opende een nieuwe grote fietsenstalling voor het NS-station. Over een paar jaar moet er een iconische loopbrug gerealiseerd zijn die het nieuwe hoogtepunt van Zwolle moet worden.