Een twintigjarige man is woensdag veroordeeld tot twee weken celstraf voor zijn rol bij de rellen van vorige week in Zwolle. Hij gooide een bierflesje richting een politiebusje. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de man langer achter de tralies.

Honderden mensen verzamelden zich vorige week maandag op de Melkmarkt en Grote Markt om te demonstreren tegen de avondklok. Een politiemacht greep in toen het mis dreigde te gaan en dreef de relschoppers richting een brug.

Daar bevond de man zich ineens ook midden in de groep, verklaarde hij zelf. "Ik heb me laten meesleuren en daar heb ik spijt van", aldus de man tegenover de politierechter in Zwolle. Hij pakte een bierflesje van de grond en gooide dat richting een politiebusje. Dat raakte hij niet.

De man is de eerste van minstens acht aangehouden relschoppers die zich voor de rechter moest vertegenwoordigen. In een snelrechtzitting werd zijn zaak behandeld. De officier van justitie eiste een celstraf van twee maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man en hulp die hij nodig heeft bij onder meer huisvesting en drugsgebruik, heeft de politierechter een iets lagere straf opgelegd: een celstraf van zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk. De rechter rekende het de man zwaar aan dat hij het op de politie had gemunt. "De politie heeft het al hartstikke lastig in deze tijd."