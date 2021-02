Het aantal winkeldiefstallen is het afgelopen jaar in heel Oost-Nederland gedaald, zo blijkt woensdag uit recent bijgewerkte politiecijfers. Vooral in de maand april bleven dieven weg uit de winkels in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

In alle provincies, met uitzondering van Utrecht, is een daling van het aantal winkeldiefstallen te zien. En dat is dus ook in Oost-Nederland het geval.

In Flevoland daalde het aantal diefstallen in winkels met 176 naar 1.086 in 2020. In Gelderland werden er het afgelopen jaar 3.705 winkeldiefstallen gemeld, 161 minder dan in 2019. In Overijssel was de daling het kleinst: afgelopen jaar vonden daar 2.233 winkeldiefstallen plaats, 92 minder dan in 2019.

In de hele regio was april de maand waarin winkeldieven vorig jaar het minst toesloegen. Dit was ook landelijk het geval. In Overijssel en Flevoland was januari de drukste maand als het gaat om winkeldiefstallen, in Gelderland was dit november.

Afgezet tegen het aantal inwoners vonden in Oost-Nederland de meeste winkeldiefstallen in 2020 plaats in Zwolle en Lelystad. In Zwolle gaat het om 43,2 winkeldiefstallen per tienduizend inwoners en in Lelystad om 40,7.