Vanwege de gladheid zijn er maandagochtend meerdere ongelukken gebeurd in de buurt van Zwolle. Een auto sloeg over de kop op de A28 tussen de Lichtmis en Zwolle en eindigde in een greppel. Even later ging het opnieuw fout op de Hermelenweg.

Op de Hermelenweg, de parallelweg van de A28, schoot een andere auto van de weg. Ook dat voertuig sloeg over de kop en belandde in de sloot.

Er staan flinke files in Oost-Nederland. Op de N50 tussen Kampen en Emmeloord staat het bij de Ramspolbrug muurvast.

Op de A28 tussen Zwolle-Zuid en Staphorst is het achteraan sluiten in de file en ook op de A6 bij Lelystad moet je rekening houden met vertraging. Dit geldt eveneens voor de A1 tussen Bathmen en Twello, waar eerder vanochtend een ongeluk gebeurde.

De ANWB adviseert automobilisten niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.