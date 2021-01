Een bejaard echtpaar uit Zwolle is zaterdagmiddag gewond geraakt toen een automobilist in volle vaart tegen hun gevel van hun woning aan botste. De bewoner was op dat moment net haar 86-jarige man van het toilet aan het helpen. Beiden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Even na 12.00 uur ging het mis op de Pilotenlaan vlakbij Hogeschool Windesheim. Door nog onbekende oorzaak schoot een bestuurder rechtdoor op de t-splitsing vanaf de Burgemeester van Walsumlaan.

De man ramde een lantaarnpaal, reed een elektrische fiets aan gort en botste vervolgens met zijn auto tegen de gevel van de woning, vlak naast de deurpost.

Het bejaarde echtpaar was in de hal bij het toilet, zo verklaart de buurvrouw die eerste hulp verleende. Ook de automobilist raakte gewond.

Volgens de buurvrouw, die niet met naam genoemd wilde worden, maakt de buurt zich al langere tijd zorgen over de snelheid waarmee er op de Burgemeester van Walsumlaan wordt gereden. De maximale toegestane snelheid is 30 kilometer per uur, maar volgens buurtbewoners trappen bestuurders het gaspedaal vaak dieper in.