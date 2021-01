Vanuit Zwolle kunnen reizigers waarschijnlijk vanaf september sneller met de trein in Groningen of Leeuwarden zijn. De reistijd van de trein wordt, afhankelijk van de bestemming in het noorden, tot wel tien minuten korter. Dat blijkt uit de dienstregeling voor 2022 die de Nederlandse Spoorwegen (NS) vrijdag bekend heeft gemaakt.

Dankzij aanpassingen in het spoor tussen Meppel en Zwolle ben je straks vanuit Zwolle sneller op veel noordelijke bestemmingen, zo meldt de NS.

Wat het meest opvalt, is de rit van Zwolle naar Wolvega. De verbinding wordt straks tien minuten korter. Ook de Sprinter wordt sneller. Dat scheelt één tot twee minuten op de rit tussen Zwolle en Leeuwarden.

De rit met de Sprinter van Groningen naar Zwolle wordt vier minuten korter. Dat betekent dat je straks in iets meer dan een uur vanuit Zwolle in Groningen bent. De snellere Sprinter tussen Zwolle en Groningen gaat op z'n vroegst in december rijden.

De versnelling is nog niet definitief. Belangenorganisatie LOCOV moet zich er nog over buigen.