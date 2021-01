Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag met burgemeesters Cees van den Bos (Urk) en Peter Snijders (Zwolle) gesproken over de rellen die in de afgelopen dagen plaatsvonden in hun gemeenten. De koning sprak zijn waardering uit voor het werk van de politie, hulpverleners en andere betrokkenen.

Behalve Van den Bos en Snijders namen ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen en de burgemeesters Jos Wienen (Haarlem) en Hans Verheijen (Sittard- Geleen) deel aan het gesprek.

Op Urk waren zaterdagavond veel jongeren op de been en was het zeer onrustig. Een GGD-testlocatie werd in brand gestoken.

In Zwolle moest de ME er maandagavond aan te pas komen. Honderden demonstranten verzamelden zich in het centrum van de stad, waarbij vuurwerk werd afgestoken en politie bekogeld werd met stenen. De ME veegde het centrum uiteindelijk leeg.