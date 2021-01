Tijdens de ongeregeldheden in Zwolle maandagavond zijn drie agenten gewond geraakt. Relschoppers gooiden onder meer met stenen naar de politie. Inmiddels zijn twee minderjarige jongens opgepakt.

Ook een politieauto die tussen de Melkmarkt en het Rodetorenplein stond geparkeerd moest het ontgelden. In de auto zaten twee agenten toen een steen door de autoruit vloog. Een van de agenten raakte daarbij gewond aan het gezicht.

Twee minderjarige jongens zijn voor die bekogeling inmiddels door de politie opgepakt, maar de politie zoekt voor het afronden van het onderzoek nog extra beelden. Mogelijk kunnen aan de hand van die extra beelden meer aanhoudingen worden verricht.

Burgemeester Peter Snijders noemde de rellen in zijn stad volstrekt onacceptabel. Hij liet weten dat er jacht wordt gemaakt op de raddraaiers. Zo'n vijftig jongeren kregen al te maken met een bezoekje aan huis door de politie. De onlusten in het centrum van Zwolle vonden plaats nadat er plannen waren gemaakt via sociale media.

Voor enkele delen van Zwolle werd dinsdag opnieuw een noodbevel uitgevaardigd. De politie was massaal op de been om nieuwe onlusten te voorkomen. Tot nieuwe ongeregeldheden kwam het niet.