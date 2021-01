Burgemeester Peter Snijders heeft ook voor dinsdagavond een noodbevel afgekondigd in Zwolle. Er zijn opnieuw signalen over mogelijke rellen. Ook sturen middelbare scholen in Zwolle ouders van leerlingen een brief met het verzoek hun kinderen vanavond thuis te houden.

Het noodbevel geldt tussen 18.00 uur en middernacht voor de Zwolse binnenstad, Park de Wezenlanden en de omgeving van het station. Mensen die zonder goede reden daar rondhangen lopen grote kans opgepakt te worden, stelt Snijders. De burgemeester heeft na overleg met politie en het Openbaar Ministerie besloten tot deze stap.

De brief die ouders van Zwolse middelbare scholieren dinsdag ontvangen, vloeit voort uit de constatering dat er maandagavond, bij de onrust in de Zwolse binnenstad, veel jongeren in de leeftijdscategorie veertien tot zestien jaar aanwezig waren.

Op sociale media wordt al de hele dag opgeroepen om dinsdagavond samen te komen in Park de Wezenlanden en vervolgens naar de binnenstad te lopen. Die signalen zien de politie en de gemeente ook. "Dat nemen we toch weer uiterst serieus. Ook vanwege de bezorgdheid die ik onder Zwollenaren zie", zegt Snijders.

"Ik zou tegen de jongeren willen zeggen vooral thuis te blijven", vervolgt Snijders. "Ik snap dat het zwaar is; ik heb zelf ook kinderen in die leeftijd. Kom niet naar de binnenstad. Ik zou ook een oproep willen doen aan ouders om te zorgen dat hun kinderen thuisblijven."

De burgemeester benadrukt dat het noodbevel een stap is die hij niet graag zet. "Maar het is blijkbaar nodig. Om op voorhand ook maar gewoon duidelijkheid te geven dat dit soort acties niet wordt gewaardeerd."